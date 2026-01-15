Ericsson anuncia corte de 1.600 postos de trabalho na Suécia

A gigante sueca de telecomunicações Ericsson anunciou hoje que vai cortar 1.600 postos de trabalho na Suécia, no âmbito de uma reestruturação destinada a "melhorar a sua eficiência operacional"."A redução proposta na força de trabalho faz parte de um projeto global para melhorar a estrutura de custos, mantendo os investimentos essenciais para a liderança tecnológica da Ericsson", explicou a empresa, quem também está em Portugal, em comunicado.O grupo, que conta com mais de 90 mil funcionários em todo o mundo, incluindo cerca de 13 mil na Suécia, indicou que iniciou negociações com os sindicatos.A empresa é um dos três principais fornecedores de redes móveis do mundo, juntamente com a chinesa Huawei e a finlandesa Nokia.Em outubro, o grupo anunciou um forte aumento do seu lucro líquido do terceiro trimestre, apesar da queda das vendas.A divulgação dos resultados do quarto trimestre está prevista para 23 de janeiro.Na Bolsa de Estocolmo, o preço das ações subiu aproximadamente 1,5% no início da sessão..Ericsson admite que geopolítica “complexa” cria riscos tecnológicos