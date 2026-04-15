Escalada de preços: UE prepara apoios à compra de combustíveis e fertilizantes

A Comissão Europeia está a preparar um pacote de medidas extraordinárias para fazer face à subida dos preços dos combustíveis e fertilizantes, entre outros produtos.

De forma a atenuar as consequências da guerra no Médio Oriente, Bruxelas enviou aos Estados membros uma proposta preliminar. Na mesma, enuncia medidas de apoio a empresas que trabalham sobretudo nos setores da agricultura, pescas, transporte rodoviário e transporte marítimo.

Em causa estão vertentes da economia nas quais há uso abundante de energia. A proposta, se aprovada, permitiria aos Estados cobrirem parte do aumento dos preços dos combustíveis e fertilizantes.

Somam-se ainda medidas que permitiriam aumentar os apoios sobre os preços da eletricidade.

Ao mesmo tempo, a Comissão Europeia (CE) abre a porta a medidas como subsídios para a compra de gás natural destinado a produzir eletricidade. Para tal, a análise deverá ser feita caso a caso.

Recorde-se que, aquando da crise energética de 2022 e 2023, a própria CE alertou o Eurogrupo para aquilo que considerava ser um conjunto de medidas demasiado abrangentes e indiscriminadas. Posto isto, um dos focos, desta vez, passa por manter os apoios com um prazo curto e um custo controlado nas carteiras dos contribuintes.