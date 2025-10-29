Escassez de materiais para fabricantes de produtos eletrónicos na Alemanha piora em outubro

A escassez de materiais para fabricantes de produtos eletrónicos e óticos na Alemanha aumentou em outubro, segundo uma pesquisa do instituto alemão Ifo hoje divulgada.Num comunicado divulgado esta quarta-feira, 29, o Ifo afirma que uma pesquisa recente concluiu que 10,4% das empresas entrevistadas relataram estrangulamentos, contra apenas 7,0% em julho e 3,8% em abril.“Os mecanismos de controlo e as restrições comerciais para as terras raras estão a ter impacto negativo”, diz Klaus Wohlrabe, chefe de pesquisas do Ifo."Se esta tendência continuar e piorar," continua Wohlrabe, "também haverá um impacto negativo no crescimento económico"..Instituto Ifo: Sentimento na indústria automóvel alemã "arrefece visivelmente" em setembro