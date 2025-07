Escola 42 quer equivalência a cursos superiores em Portugal

Ou seja, não existem aulas, tal como as conhecemos. Na Escola 42 os estudantes vão aprendendo e aplicando as suas linguagens informáticas ao seu ritmo. O que lhes permite ir ganhando autonomia e saber trabalhar em equipa. Como relembra Sophie Viger, ninguém aprende a falar ou a andar com a ajuda de um professor. "Posso realmente dizer que as pessoas que passam na 42 não são as mesmas no início e no final. Porque aprendem todos juntos e, desta forma, acho que a primeira coisa que aprendem é serem perseverantes. E isto, realmente muda-os completamente."