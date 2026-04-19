"Esgotado": artistas estão a vender sucesso ficcional para aumentarem receitas

"Esgotado" é uma sinalização que se vê sobre as datas de muitos concertos. Mas será que a mensagem é real, ou apenas uma forma de vender a imagem da performance, de forma a cobrar mais pela presença em festivais?

O tema é explorado em Espanha pelo diário "El País", que explica que, em determinados casos, registados em Espanha, os bilhetes "esgotam" antes sequer de ser vendido um número de bilhetes próximo da lotação máxima das salas em questão. Mas por que razão?

Salas esgotadas são, na teoria, o maior sinal quantificável de sucesso de uma artista ou grupo musical. Ora, esgotar as salas "X, Y, Z" espalhadas pelo país surge como um dos principais critérios usados por quem define o alinhamento de um festival. Mesmo quando a performance em questão até dá prejuízo.

Qualquer concerto tem um rol de despesas associado. De acordo com as conclusões da investigação, muitos espetáculos "esgotados" rendem um lucro quase marginal ou resultam até em prejuízo, na medida em que o volume de bilhetes vendidos fica abaixo do máximo.

O objetivo é muito claro: vender a imagem do artista ou da banda, de forma a, por um lado, conseguir uma vaga no alinhamento de um ou vários festivais, entre os muitos que se realizam de norte a sul do país, sobretudo nos meses de verão. Por outro, o objetivo passa por conseguir honorários melhores, já que o valor fica definido à partida, independentemente dos resultados finais do festival.

Centralismo e inflação

Esta forma de trabalhar traz consequências perversas para a indústria. Por um lado, faz subir os valores exigidos pelos artistas, de forma muito mais rápida do que aumentam os bilhetes vendidos.

É que os festivais resultam, em muitos casos, de investimentos mais avultados, por vezes com grandes empresas por trás (é o caso das principais operadoras de telecomunicações, por exemplo). Outros ainda há que são levados a cabo através de financiamento público das Câmaras Municipais ou Juntas de Freguesia, por exemplo.

Posto isto, quem os organiza (sobretudo nos eventos com financiamento privado) vê-se obrigado a fazer subir os preços dos bilhetes e, eventualmente, dos produtos consumíveis no recinto (cuja entrada só pode acontecer com bilhete).

Em consequência disto, os festivais mais pequenos veem-se esmagados pelos maiores. Isto porque falta capacidade para dar resposta ao aumento agressivo nos valores exigidos pelos artistas e grupos, sob pena de perderem a capacidade para se manterem financeiramente sustentáveis.