Espanha: central nuclear de Almaraz vai continuar a trabalhar até 2030, com críticas em Portugal

O tempo de funcionamento da central nuclear de Almaraz, em Espanha, foi prolongado até 8 de junho de 2030. Em Portugal, há reações negativas.

O governo espanhol optou por prolongar a licença, adiando por três anos o encerramento dos dois reatores da central, localizada na Estremadura. A decisão foi publicada através do Boletim Oficial do Estado, via ordem do Ministério para a Transição Ecológica.

Aquela central é detida por três empresas do setor (Iberdrola, Endesa e Naturgy) e é responsável por 7% da produção elétrica em Espanha.

Em 2019, ficou acordado encerrar a unidade 1 em novembro de 2027 e a unidade 2 em outubro de 2028. No entanto, o apagão de 28 de abril do ano passado trouxe o tema novamente ao centro do debate e uma petição cidadã contra o encerramento reuniu trabalhadores, autarquias, residentes, agricultores e associações da região.

Autarquias portuguesas contestam

A Câmara de Vila Velha de Ródão mostrou desilusão, porque “já está mais que ultrapassado o tempo de vida útil da Central Nuclear de Almaraz, o que, desde logo, aumenta o risco”, alertou o presidente da Câmara, citado pelo Jornal de Abrantes.

António Carmona salientou a "apreensão e até revolta, porque o que todos esperávamos era que o desmantelamento desta central fosse, finalmente, uma realidade”, acrescentou.

“Castelo Branco está na primeira linha, mas é em Vila Velha de Ródão que o Tejo entra em Portugal e muitas das consequências daquela laboração vêm rio abaixo”, alertou o autarca.

O presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues também reagiu. Fez saber que vai “procurar saber, junto das entidades espanholas, que garantias de segurança existem para ter sido aprovado este prolongamento de vida de Almaraz”, citado pelo mesmo jornal.

É que, por aquela ser uma central nuclear, "por mais pequeno que seja o acidente, o impacto é sempre enorme”, sublinhou. Leopoldo Rodrigues acrescenta que "há muito que [aquela central] está em fim de vida útil."