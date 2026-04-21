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Espanha: Rede de distribuição de IPTV condenada a pagar 43 milhões de euros

Com servidores em 13 países, a rede terá obtido receitas na ordem de 17 milhões de euros. A condenação divide-se por indemnizações às entidades lesadas e uma multa por branqueamento de capitais.
Rui Manuel Fonseca/ Global Imagens
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Espanha continua numa cavalgada contra a pirataria de canais de televisão pagos. A justiça condenou os responsáveis por vários crimes uma rede deste âmbito, pelo que as multas e indemnizações ascendem a mais de 43 milhões de euros.

Num comunicado, a LaLiga (a liga de clubes de Espanha) informa sobre o valor recorde da multa e o desmantelamento de uma das maiores estruturas internacionais de distribuição ilegal de conteúdos audiovisuais através de protocolo de internet (IPTV). Recorde-se que esta é uma prática recorrentemente utilizada para assistir a canais de desporto, que funcionam por subscrição paga.

A rede em questão tinha servidores em 13 países, gerou receitas que foram estimadas em 17 milhões de euros e operava com marcas como IPTVStack, RapidIPTV.com e RapidIPTV.net, em três continentes diferentes.

A sentença resulta de uma investigação que durou vários anos e dita indemnizações de 12 milhões de euros às entidades prejudicadas, como é o caso da LaLiga, a par da Movistar Plus+, Mediapro e Egeda. Somam-se 30 milhões de euros em multas, que resultam do crime de branqueamento de capitais, já que os responsáveis não declaravam os ganhos.

A somar a este crime, os envolvidos foram ainda condenados por violação da propriedade intelectual e delitos contra o mercado e os consumidores.

Rui Manuel Fonseca/ Global Imagens
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