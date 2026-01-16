Espanhola Adolfo Domínguez cresce 2,5% nas vendas para 93,3 milhões de euros

A Adolfo Domínguez anunciou um aumento de 2,5% nas vendas nos primeiros nove meses do exercício 2025/26 (março–novembro de 2025), que atingiram 93,3 milhões de euros, valor que a empresa qualifica como o melhor para este período nos últimos 12 anos. A internacionalização continua a ganhar peso, uma vez que 43,9% das vendas da marca de moda vieram de fora de Espanha.A rede conta com 372 pontos de venda em 53 países. Pelo lado regional, destacam‑se crescimentos fortes no Médio Oriente (+89%) e na América Latina (+13,5%), com mercados como Chile, Colômbia, Uruguai e Paraguai a exibirem subidas superiores a 26%. No México, onde a marca opera com 142 lojas, as vendas subiram 6,1%. Na Europa, França cresceu 21,7%, Portugal 6,7% e Reino Unido 4,8%. As vendas online ampliaram‑se 8,5% face ao período homólogo.A melhoria do desempenho internacional e a maior rentabilidade em Espanha traduziram‑se numa subida da margem das vendas de 6,4%, o nível mais elevado em 12 anos, e num resultado operacional (EBIT) que é o melhor em 16 anos. O resultado líquido ficou em -1,3 milhões de euros, o prejuízo mais reduzido para este período desde 2013.Sobre estes números, Rubén Martín, diretor corporativo financeiro da Adolfo Domínguez, realça o facto da empresa ter conseguido rentabilizar ao máximo “as vendas e a rede comercial, com uma notável melhoria da margem, do resultado de exploração e uma maior rentabilidade da rede em Espanha”. De recordar que a faturação do último exercício completo foi de 136,5 milhões de euros, com 41% das vendas fora de Espanha..Adolfo Dominguez duplica perdas e encerra lojas