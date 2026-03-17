Espanhola Vicky Foods adquire Panrico e amplia produção em Portugal

A Vicky Foods firmou um acordo com a Adam Foods para adquirir a marca de panificação Panrico, incluindo os principais ativos industriais, entre os quais a fábrica de Gulpilhares, em Portugal.

A instalação ocupa mais de 50 mil m², possui três linhas de produção de pão de forma e uma capacidade anual de 21 mil toneladas.

A operação, cujo valor é ainda desconhecido, abrange os mercados português e espanhol e reforça a posição da Vicky Foods na categoria de pão, que desde 2022 é a sua principal linha de negócio em volume de vendas.

No último exercício, a Panrico faturou mais de 23,8 milhões de euros nos dois mercados.

A aquisição aumenta a capacidade produtiva do grupo especialmente no segmento de pão de forma, onde a Panrico detém elevado reconhecimento junto dos consumidores, e consolida a posição da Vicky Foods, grupo multimarca de panificação e pastelaria industrial, nessa categoria histórica do grupo.

No plano estratégico, a integração da fábrica de Gulpilhares enquadra‑se na expansão internacional da Vicky Foods e fortalece a sua estrutura industrial na Península Ibérica, ampliando o potencial de desenvolvimento em mercados europeus prioritários.

Rafael Juan, CEO da Vicky Foods, declara, em comunicado, que “a incorporação da Panrico vem reforçar a nossa identidade como companhia de origem panificadora. Apostamos no crescimento da categoria de pão, no fortalecimento das nossas marcas e em continuar a avançar a nossa expansão internacional com uma visão industrial sólida e a longo prazo”.

José Manuel Faria, diretor geral da divisão de bolachas da Adam Foods, afirma que “esta operação responde à vontade de encontrar um parceiro que garanta a continuidade da atividade industrial e do emprego a longo prazo da Panrico, e enquadra‑se na estratégia de expansão internacional do grupo focada na categoria de bolachas”.

Fundada nos anos 50 como panificadora local, a Vicky Foods é hoje um grupo internacional presente em mais de 50 países. Em 2024 registou uma faturação recorde de 707 milhões de euros e opera centros de produção em Espanha, França, Argélia e, agora reforçada, em Portugal.