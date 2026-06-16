Especialistas de cibersegurança instam Governo Trump a aliviar restrições sobre Anthropic

Um grupo especialistas em cibersegurança pediu ao Governo norte-americano para revogar as restrições aplicadas aos mais recentes modelos de inteligência artificial (IA) da Anthropic, alertando que o bloqueio pode beneficiar ainda mais os adversários dos EUA.

A Anthropic anunciou na sexta-feira que retirou os seus mais recentes modelos de inteligência artificial, conhecidos como Fable 5 e Mythos 5, da Internet para cumprir a diretiva que impede a sua utilização por cidadãos estrangeiros.

A gigante da IA indicou não acreditar que as medidas tomadas pelo Governo fossem justificadas pela preocupação que este manifestou relativamente a um potencial problema de segurança.

E acrescentou que limitou a utilização de algumas das suas tecnologias mais recentes a clientes selecionados, devido à sua capacidade de superar especialistas humanos em cibersegurança na deteção e exploração de vulnerabilidades informáticas.

A empresa sediada em São Francisco já tinha mantido conversações com a Casa Branca anteriormente sobre as capacidades dos modelos mais recentes.

Na carta de domingo, mais de 100 especialistas em cibersegurança e líderes de empresas como a Adobe e a Nvidia pediram ao Governo dos EUA que levantasse as diretivas de controlo de exportação sobre os modelos da Anthropic e "se comprometesse com um processo aberto, científico e transparente de gestão das avaliações de risco da IA no futuro".

A carta refere que, embora os modelos Mythos da Anthropic sejam "bastante bons" a encontrar falhas no software e a transformar explorações em armas, "não são os únicos bons nestas tarefas" e muitos dos signatários da carta utilizam regularmente outros modelos de base e de código aberto para auditorias de segurança e formação.

Os especialistas alertaram que é perigoso retirar as melhores capacidades de ciberdefesa "sem uma boa razão" quando os adversários dos Estados Unidos estão a avançar rapidamente.

Os modelos da China, segundo a carta, estão "apenas alguns meses atrás dos melhores modelos americanos", e é até provável que o Governo chinês tenha acesso a capacidades privadas para além do que foi divulgado publicamente.

Os controlos de exportação marcaram o passo mais significativo do Governo dos EUA até à data para restringir o acesso aos modelos de IA mais avançados.

A Anthropic lançou o Fable amplamente na semana passada. Esse modelo é uma versão limitada do Mythos, mais avançado, ao qual a empresa restringiu fortemente o acesso devido a receios de cibersegurança.

A diretiva de sexta-feira surgiu 10 dias depois de o Presidente Donald Trump ter assinado um decreto para estabelecer um quadro que permite ao Governo federal avaliar os riscos de segurança nacional dos sistemas de IA mais avançados durante um período de até um mês antes do seu lançamento público.

As tensões têm sido elevadas entre a administração Trump e a Anthropic, preocupada com a segurança, que tem procurado estabelecer limites ao desenvolvimento da IA para minimizar quaisquer riscos potenciais e maximizar os seus benefícios económicos e de segurança nacional para os EUA.

Após um litígio contratual com o Pentágono, o secretário da Defesa Pete Hegseth procurou declarar a Anthropic como um risco para a cadeia de abastecimento, uma medida sem precedentes contra uma empresa norte-americana que a Anthropic contestou em dois tribunais federais.

A empresa afirmou que queria garantias de que o Pentágono não utilizaria a sua tecnologia em armas totalmente autónomas e na vigilância de cidadãos norte-americanos. Hegseth afirmou que a empresa deve permitir quaisquer utilizações que o Pentágono considere legais.