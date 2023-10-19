Estado ainda deve 14 milhões de euros à RTP

O Estado tem ainda a pagar 14 milhões de euros à RTP, noticia esta quinta-feira o Correio da Manhã (CM). Devido ao subfinanciamento estação até 2003, a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia decidiu, a junho de 2006 e dezembro de 2011, sancionar o Governo em 26,69 milhões de euros..Segundo o CM, a dívida abateu 10,4 milhões em 2017, através de dois aumentos de capital (6,7 milhões realizados em fevereiro desse ano e mais 3,7 milhões no final de dezembro), e 2 milhões em 2022, faltando, assim, pagar 14,29 milhões de euros..Ao que o jornal apurou, poderá não ser ainda este ano que o Estado vai injetar mais dinheiro no grupo público. De recordar que a estrutura da RTP é maioritariamente (80%) financiada pela Contribuição Audiovisual (CAV), constante da fatura da eletricidade, que, em 2024, deverá atingir os 191 milhões de euros.