Tribunal de Contas dá luz verde à compra de 5,32% da REN pela Parpública

A Parpública finalizou a compra de 35,5 milhões de ações da REN – Redes Energéticas Nacionais que se encontravam nas mãos do grupo Fidelidade. A transação, realizada fora de mercado (over-the-counter) após o aval do Tribunal de Contas, representou um investimento público de 138,8 milhões de euros e permitiu ao Estado elevar a sua posição na gestora de redes para os 19%.

Conforme comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta terça-feira, a operação envolveu a alienação em bloco de 5,32% do capital social da empresa. A parcela transacionada dividiu-se entre várias entidades do grupo segurador, com a Fidelidade – Companhia de Seguros a ceder a fatia maioritária (35,17 milhões de títulos), acompanhada por participações menores da Via Directa, Multicare, Fidelidade Re e Fidelidade Assistência.

Com a concretização do negócio, a Fidelidade alienou a totalidade dos seus direitos de voto, perdendo o estatuto de acionista qualificado na REN. A desvinculação estende-se igualmente à casa-mãe do grupo segurador, a multinacional chinesa Fosun International Limited (proprietária de cerca de 85% do capital da Fidelidade), à qual deixa de ser imputada qualquer posição na cotada nacional.

Para viabilizar financeiramente a operação executada pela Parpública, a tutela das Finanças injetou 136,036 milhões de euros na holding estatal, conforme anunciado pelo Governo a 30 de outubro, valor complementado por verbas remanescentes de etapas anteriores de reforço de capital na energética.

Esta movimentação insere-se na estratégia governamental de reforço da presença pública na infraestrutura energética estratégica. A aquisição da participação da Fidelidade sucede à compra da totalidade da posição de 13,7% até então detida pela espanhola Pontegadea Inversiones, num processo de consolidação que coloca agora o Estado com quase um quinto da estrutura acionista da REN.