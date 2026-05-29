Estoril Boutique Hotel abre em junho após requalificação integral e investimento de 5,5 milhões

O Estoril Boutique Hotel, propriedade do Grupo Wiiinle, abre oficialmente a 5 de junho após uma requalificação integral do antigo Hotel Smart que representou um investimento inicial de 5,5 milhões de euros.

Localizado no Estoril, o projeto reforça a aposta do grupo no segmento do turismo boutique premium na região, com uma unidade de 26 quartos posicionada como “boutique premium acessível”, lê-se em comunicado de imprensa.

O empreendimento pertence aos investidores chineses Qiming Zhang (“Jimmy”) e Fangying Chen (“Fang Fang”) e resultou de uma mudança de visão ao longo do desenvolvimento — o plano inicial previa a conversão do edifício em apartamentos, mas acabou por optar‑se por manter a tipologia hoteleira.

“Queríamos desenvolver um projeto sustentável e de longo prazo em Portugal. Também queríamos fazer algo mais especial nesta zona, algo que acrescentasse valor emocional e proporcionasse experiências mais interessantes”, explicam os investidores.

A renovação decorreu entre dezembro de 2025 e março de 2026, culminando na reposição estratégica da unidade enquanto boutique hotel adults only.

Segundo o estudo inicial de prospeção de mercado e plano de negócios dos investidores, a rentabilidade por quarto poderá ser entre 25% e 40% superior à de um hotel convencional.

Carlos Falcão, diretor do Estoril Boutique Hotel, define o segmento do projeto como “boutique premium acessível” e sublinha que “a proposta de valor baseia‑se no charme, localização, pequena escala e experiência personalizada”.

O hotel criou 14 postos de trabalho locais e privilegia fornecedores nacionais — artigos de cortesia portugueses, pastelarias e padarias locais, fruta regional e experiências com parceiros da região.

Os investidores defendem que o Estoril reúne características particularmente atrativas para investimento turístico e alimentam a crença de que “cada vez mais compradores e visitantes internacionais irão escolher esta localização, atraindo mais pessoas para a região”.

O Grupo Wiiinle, que tem investimentos em Portugal, França e China, está atualmente a analisar novos projetos turísticos no Alentejo.