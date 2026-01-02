Estoril Sol retira‑se do concurso para concessão do Casino da Póvoa e garante exploração temporária

A Estoril Sol anunciou à CMVM que a sua subsidiária Varzim Sol "não apresentou proposta relativamente ao concurso público internacional" em curso para a nova concessão do Casino da Póvoa do Varzim, ficando assim fora do processo de atribuição.O concurso fazia parte do plano revisto pelo Governo, que exigia a entrega das ofertas financeiras — e de eventuais contrapartidas — até 31 de dezembro. Enquanto não forem concluídas as novas concessões, o Executivo determinou a prorrogação excecional das autorizações em vigor.No mesmo comunicado, a empresa informou ter assinado em 31 de dezembro uma extensão do contrato de concessão da exploração de jogos na Póvoa de Varzim por 120 dias, com início em 1 de janeiro de 2026. A exploração permanecerá, portanto, sob gestão da Estoril Sol até 30 de abril de 2026.Recorde‑se que o Governo pretende que as concessões dos casinos da Póvoa, de Espinho e dos três espaços do Algarve (Monte Gordo, Vilamoura e Portimão) rendam até 100 milhões de euros por ano durante 15 anos.