Estudo revela que as insolvências aumentaram 6,2% no terceiro trimestre em Portugal

De acordo com um estudo da Iberinform, a filial da Crédito y Caución, em Portugal e no terceiro trimestre deste ano, houve um aumento de 6,2% nas ações de insolvência em comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando 2.756 registos. O mês de setembro destacou-se, com 490 insolvências, um crescimento de 33% face ao ano anterior.As declarações de insolvência feitas pelas próprias empresas aumentaram 23%, somando 710 processos, enquanto as requeridas por terceiros cresceram 10%, totalizando 557 ações. No entanto, o encerramento com plano de insolvência reduziu em 23%, com menos nove empresas nesta situação. Até setembro, o total acumulado de empresas declaradas insolventes foi de 1.459, menos 13 do que em 2024.Geograficamente, as cidades do Porto e Lisboa lideram em número de insolvências, com 703 e 650 registos, respetivamente, ambos com um aumento de 13%. Entre os distritos com maior crescimento destacam-se Viana do Castelo (39%), Castelo Branco (25%) e Faro (24%). Os maiores decréscimos foram observados em Angra do Heroísmo, Beja e Madeira, todos com uma redução de 33%.Por setores, o crescimento mais significativo foi nas telecomunicações, com um aumento de 75%, seguido pela agricultura e transportes, com crescimentos de 59% e 35%, respetivamente. Em contrapartida, o setor de eletricidade, gás e água registou uma diminuição de 44%.Constituição de novas empresas cresce 2,9% no acumulado anualApesar do aumento das insolvências, as constituições de novas empresas também mostraram sinais positivos. Em setembro, foram criadas 3.680 novas empresas, uma diminuição de 5,8% em relação a setembro de 2024. Contudo, no acumulado do ano, houve um crescimento de 2,9%, com um total de 40.275 novas empresas.Lisboa e Porto continuam a ser os líderes em novas constituições, com 12.473 e 6.953, respetivamente. Os distritos com maiores aumentos incluem Viseu (21%) e Ponta Delgada (12%). Por outro lado, Horta e Angra do Heroísmo registaram quedas de 12% e 6,3%.Os setores com maior crescimento nas novas empresas foram agricultura (22%), construção (17%) e indústria extrativa (12%). Já os transportes e telecomunicações enfrentaram quebras significativas, com diminuições de 22% e 21%.