Etihad reage ao conflito no Médio Oriente com cortes significativos nos longos percursos

A Etihad Airways reduziu em mais de metade o preço de bilhetes para voos de longo curso ligados ao Reino Unido, numa resposta direta à quebra de procura associada ao conflito no Médio Oriente.

As promoções abrangem meses de maio e junho e incidem sobretudo em rotas que passam por Abu Dhabi.

Segundo apurou o jornal britânico The Sun, é possível encontrar agora bilhetes de ida e volta em económica de Londres para Sydney via Abu Dhabi a partir de 688 libras (cerca de 788 euros), contra preços anteriores próximos de 1.850 libras (2.120 euros).

Rotas para as Maldivas aparecem por 581 libras (665 euros), face a valores que chegavam a 3.380 libras (3.870 euros) praticados pela British Airways, e voos para Singapura rondam 391 libras (448 euros), quando antes custavam cerca de 980 libras (1.123 euros).

Uma fonte da Etihad citada pelo The Times explicou que "os preços vão ajudar" e que o objetivo é "voltar a operar com 100% de ocupação em todas as cabines, como fazíamos antes do conflito", o mais rápido possível.