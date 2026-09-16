EUA acusam empresas chinesas de branquear receitas de petróleo iraniano

Duas empresas chinesas utilizaram contas na plataforma de criptomoedas Binance para branquear receitas da venda clandestina de petróleo iraniano, num esquema que movimentou mais de 1,5 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros), segundo autoridades norte-americanas.

O ministério Público Federal do Distrito Sul de Nova Iorque apresentou na segunda-feira uma ação civil para apreender cerca de 61 milhões de dólares (52,8 milhões de euros) em criptomoedas, alegadamente provenientes da venda de petróleo bruto e produtos petrolíferos iranianos sujeitos a sanções.

Segundo a queixa, as empresas chinesas Blessed Trust e Hexa Whale utilizaram contas na Binance para branquear as receitas e encaminhar os fundos para o Governo iraniano, agentes ou entidades associadas.

Parte do dinheiro terá sido destinada a financiar atividades da Guarda Revolucionária do Irão, classificada pelos Estados Unidos como organização terrorista, e outras atividades do Governo iraniano, segundo as autoridades.

As duas empresas terão participado numa rede de endereços de criptomoedas que recebeu e distribuiu mais de 1.500 milhões de dólares (1.300 milhões de euros) provenientes da venda ilícita de petróleo iraniano.

Segundo o Departamento de Justiça, os fundos foram encaminhados para empresas de serviços financeiros associadas à Guarda Revolucionária, endereços de criptomoedas ligados à organização e uma plataforma iraniana de negociação de ativos digitais.

As transações abrangidas pela atual ação de apreensão, no valor de 61 milhões de dólares (52,8 milhões de euros), ocorreram em maio e junho de 2025 e os fundos foram posteriormente congelados, segundo o jornal britânico Financial Times.

“O Governo do Irão utilizou uma rede de operadores de criptomoedas na China e noutros locais para branquear mais de 1.500 milhões de dólares (1.300 milhões de euros) provenientes de vendas ilícitas de petróleo, destinados a beneficiar as forças armadas iranianas e a Guarda Revolucionária”, afirmou o procurador-adjunto dos Estados Unidos Sean S. Buckley, em comunicado

“Estamos a apreender e a pedir a confiscação de mais de 61 milhões de dólares (52,8 milhões de euros) pertencentes ao Governo do Irão, que, de outra forma, teriam promovido ações militares hostis e ataques terroristas contra os Estados Unidos e os nossos aliados”, acrescentou.

Segundo a acusação, a Blessed Trust apresentava-se perante instituições financeiras e plataformas de criptomoedas como uma empresa de gestão de património ou de custódia de ativos virtuais, mas terá recebido e transferido receitas da venda de petróleo iraniano e convertido moeda tradicional em criptomoedas.

A Hexa Whale, que se apresenta como intermediária no comércio de matérias-primas, terá prestado serviços semelhantes e trabalhado em conjunto com a Blessed Trust e empresas associadas.

As autoridades norte-americanas afirmam que entre os clientes das duas empresas estão companhias do setor petrolífero e de produtos derivados do petróleo na China.

A Binance afirmou ao Financial Times que a ação não foi apresentada contra a plataforma e não contém acusações de irregularidades por parte da empresa.

A plataforma disse ter “tolerância zero” perante violações de sanções ou atividades ilícitas e garantiu que continuará a cooperar com as autoridades.

A Binance declarou-se culpada em 2023 de acusações criminais nos Estados Unidos relacionadas com violações das regras contra o branqueamento de capitais e aceitou pagar 4.300 milhões de dólares (3.725 milhões de euros).

O fundador da empresa, Changpeng Zhao, declarou-se também culpado de não ter implementado mecanismos adequados contra o branqueamento de capitais e foi condenado a quatro meses de prisão, tendo sido indultado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, em outubro de 2025.

O ministério Público ressalvou que a ação apresentada é de natureza civil e que as afirmações constantes da queixa constituem apenas alegações, que terão de ser provadas em tribunal.