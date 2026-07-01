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EUA levantam restrições sobre modelos de IA mais avançados da Anthropic

O Mythos 5 e o Fable 5 deixam de estar sujeitos às restrições impostas em junho pelo Departamento de Comércio. Os dois modelos de linguagem passam a estar disponíveis, tal como até dia 12 de junho.
EUA levantam restrições sobre modelos de IA mais avançados da Anthropic
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A Anthropic viu serem levantadas as restrições que haviam sido impostas pelo Departamento do Comércio dos EUA aos seus mais avançados modelos de IA.

No dia 12 de junho, a Anthropic foi forçada a restringir o acesso ao Mythos 5 e ao Fable 5 para estrangeiros. Em consequência, a empresa suspendeu o acesso a todos os utilizadores, em função de não ter a possibilidade de verificar a nacionalidade de cada um em tempo real.

À data, o Departamento do Comércio alegou preocupações ligadas à segurança nacional. Em causa estava a eventualidade de modelos avançados de IA irem parar às mãos da inteligência militar da China, Rússia ou outros países que pudessem representar uma ameaça.

Na semana passada, a Anthropic passou a poder disponibilizar o Mythos 5 em exclusivo a organizações americanas confiáveis. Este faz parte da geração do Claude 5 (a mais recente) e destina-se a detetar vulnerabilidades em sistemas de cibersegurança. Por ser altamente sofisticado, é igualmente restrito, mas volta a estar disponível para o público alvo nesta quarta-feira.

O objetivo da empresa passa agora por fazer este modelo chegar a mais organizações, nacionais e internacionais.

Em simultâneo, o Fable 5 destina-se ao público geral. Beneficia agora de medidas de segurança mais robustas, conforme prometido pela Anthropic quando viu serem-lhe impostas restrições pelo Departamento do Comércio. O acesso passa também a ser possível nesta quarta-feira, 1 de julho.

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