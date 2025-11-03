Eupago integra FLOA do BNP Paribas para oferecer opção de pagamento fracionado

A instituição de pagamento Eupago anunciou esta segunda-feira, 3 de novembro, uma parceria com a FLOA, fintech do grupo BNP Paribas especializada em pagamentos fracionados, também conhecido como "Buy Now, Pay Later" (BNPL), ou "compre agora, pague depois" em português. Com esta nova colaboração, os comerciantes que utilizam a plataforma Eupago poderão oferecer aos seus clientes a opção de pagar em parcelas, aumentando a flexibilidade nas transações.Telmo Santos, CEO da Eupago, refere, em comunicado da empresa, que "a Eupago sempre foi sinónimo de flexibilidade e segurança nos meios de pagamento. Com a integração da FLOA, tornamo-nos ainda mais competitivos em mercados de maior valor médio de compra", acrescenta.Pamella Carvalho, Sales Director da FLOA, salienta que “na FLOA, procuramos constantemente simplificar a vida de comerciantes e consumidores. A integração com a Eupago reforça este objetivo, ao permitir uma experiência de checkout mais fluida e uma implementação técnica rápida e segura, sublinha no mesmo documento.De acordo com a nota enviada à imprensa, as vantagens desta nova opção incluem a possibilidade de dividir o valor das compras em várias prestações, o que pode reduzir o abandono de carrinho e aumentar as vendas, especialmente para valores mais elevados. Além disso, a funcionalidade integra-se rapidamente com os sistemas já utilizados pelos comerciantes, garantindo segurança e conformidade com as normas europeias de pagamentos e crédito ao consumo, sob a supervisão do Banco de Portugal, realça o comunicado.O modelo BNPL está a crescer rapidamente na Europa, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 25,2% prevista entre 2025 e 2033, segundo a Grand View Research. A FLOA tem reforçado o seu estatuto neste segmento, com mais de 12 milhões de clientes e presença em 10 países, incluindo França, Bélgica, Espanha e Portugal. .Eupago quer replicar soluções de pagamento na Europa