Empresas

Euronext lança emissão de obrigações de 600 milhões e procura foi grande

Em comunicado publicado na CMVM, é referido que as obrigações receberam uma classificação de “A-” pela S&P.
Euronext
Euronext © AP/Thomas Padilla
A Euronext, a principal infraestrutura de mercado de capitais da Europa, anunciou o lançamento bem-sucedido de uma emissão de obrigações seniores não garantidas no valor de 600 milhões de euros, com um prazo de três anos e uma taxa de juro fixa de 2,625%.

Em comunicado publicado na CMVM, esta quarta-feira, 19, é referido que as obrigações receberam uma classificação de “A-” pela S&P.

O registo de ordens alcançou mais de três mil milhões, sendo mais de cinco vezes sobrealocado.

Os fundos obtidos com esta emissão serão utilizados para fins corporativos gerais, alinhados com a estratégia da Euronext, incluindo a refinanciação de dívidas existentes.

"O sucesso desta transação reflete o sólido perfil de crédito da Euronext e demonstra a forte confiança dos investidores na nossa estratégia", destaca o documento.

As obrigações serão emitidas na Euronext Securities Copenhagen e listadas na Euronext Dublin, evidenciando a robustez do modelo integrado da Euronext na Europa.

A transação foi conduzida pelo Crédit Agricole CIB, ING, J.P. Morgan e Société Générale.

Lucro da Euronext recua 6,1% para 149,7 milhões de euros no terceiro trimestre
