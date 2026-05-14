Exportação de vinho recua 6% até março para 204 milhões

Portugal exportou 204 milhões de euros em vinho no primeiro trimestre, uma descida de 6% relativamente a igual período do ano passado, mas o preço médio cresceu, segundo dados do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV).

No total, foram exportados 75 milhões de litros, uma quebra de 9% face ao mesmo trimestre de 2025.

Já em valor, "no primeiro trimestre de 2026 foram exportados 75 milhões de litros num valor de 204 milhões de euros”, lê-se numa nota do IVV.

Apesar da descida verificada nas exportações, o preço médio aumentou 3,3%, em comparação com os primeiros três meses do ano passado, para 2,73 euros por litro.