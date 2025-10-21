Fabricante chinês Sany vai estrear-se na bolsa de Hong Kong por 1.375 milhões de euros

O fabricante chinês de maquinaria de construção Sany vai entrar na bolsa de Hong Kong em 28 de outubro, com uma operação de 1.600 milhões de dólares (1.375 milhões de euros), reforçando o dinamismo do mercado local.A Sany, que já está cotada em Xangai, planeia vender mais de 580 milhões de ações por um valor total de 12.360 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 1.375 milhões de euros), noticiou hoje a imprensa local.A empresa fabrica escavadoras, maquinaria para betão, plataformas elevatórias, equipamentos de perfuração e compactação, e pavimentadoras, ocupando atualmente o terceiro lugar no setor a nível mundial.Com 62% do volume de negócios proveniente do estrangeiro, a Sany continua a considerar a China o seu principal mercado, mas alertou para os riscos decorrentes da prolongada crise no setor imobiliário chinês. De acordo com o jornal South China Morning Post, a empresa vai canalizar 45% dos fundos angariados para expandir as suas vendas internacionais e a rede de assistência técnica.A mesma fonte sublinha que a próxima semana será marcada por outras três grandes ofertas públicas iniciais (IPO, na sigla em inglês) em Hong Kong: a CIG Shanghai, fabricante de dispositivos de conectividade, com uma operação avaliada em 595 milhões de dólares (510 milhões de euros); a empresa de soluções de inteligência artificial Deepexi, com 91 milhões de dólares (78 milhões de euros); e a marca de chá Bama Tea, com 58 milhões (50 milhões de euros).Estes lançamentos, combinados com cerca de 290 pedidos ativos para IPO registados em setembro, colocam a bolsa de Hong Kong como uma forte candidata ao título de principal mercado mundial de estreias bolsistas em 2025.Nos primeiros três trimestres do ano, 66 empresas entraram na bolsa de Hong Kong, captando um total de cerca de 23.270 milhões de dólares (20.000 milhões de euros). A operação de maior dimensão – e também a maior do ano a nível global – foi a do fabricante de baterias para veículos elétricos CATL, que angariou 5.300 milhões de dólares (4.555 milhões de euros) em maio.Entre as próximas estreias mais esperadas contam-se as dos dois principais operadores chineses de veículos autónomos (‘robotáxis’), Pony.ai e WeRide, que poderão captar até 2.300 e 1.100 milhões de dólares (entre 1.977 e 945 milhões de euros), respetivamente. .Evergrande expulsa da bolsa de Hong Kong após congelamento de ações por 18 meses