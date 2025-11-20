Fabricante de camiões MAN vai cortar 2.300 empregos na Alemanha em dez anos

O fabricante alemão de camiões e autocarros MAN vai cortar cerca de 2.300 empregos na Alemanha nos próximos 10 anos, cerca de 7% da sua atual força de trabalho composta por 33.000 funcionários em todo o mundo.Num comunicado divulgado esta quinta-feira, 20, a empresa alemã que pertence à Traton, do grupo Volkswagen, explicou que a redução de empregos irá afetar a fábrica de Munique, com um corte de 1.300 trabalhadores, a de Salzgitter, com 600 despedimentos, e a de Nuremberga, com 400 saídas.A empresa informou que os cortes não vão resultar de demissões forçadas, reconhecendo que estas medidas obedecem ao enfraquecimento do mercado de camiões na Alemanha e a uma tentativa de melhorar os seus custos.Tal como outras empresas alemãs, a MAN tem custos elevados de eletricidade e mão-de-obra e um aumento crescente de concorrência das empresas asiáticas.