DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

Fabricante de camiões MAN vai cortar 2.300 empregos na Alemanha em dez anos

A empresa informou que estas medidas obedecem ao enfraquecimento do mercado de camiões na Alemanha e a uma tentativa de melhorar os seus custos.
Fabricante de camiões MAN vai cortar 2.300 empregos na Alemanha em dez anos
Publicado a

O fabricante alemão de camiões e autocarros MAN vai cortar cerca de 2.300 empregos na Alemanha nos próximos 10 anos, cerca de 7% da sua atual força de trabalho composta por 33.000 funcionários em todo o mundo.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira, 20, a empresa alemã que pertence à Traton, do grupo Volkswagen, explicou que a redução de empregos irá afetar a fábrica de Munique, com um corte de 1.300 trabalhadores, a de Salzgitter, com 600 despedimentos, e a de Nuremberga, com 400 saídas.

A empresa informou que os cortes não vão resultar de demissões forçadas, reconhecendo que estas medidas obedecem ao enfraquecimento do mercado de camiões na Alemanha e a uma tentativa de melhorar os seus custos.

Tal como outras empresas alemãs, a MAN tem custos elevados de eletricidade e mão-de-obra e um aumento crescente de concorrência das empresas asiáticas.

Alemanha
Empregos
Cortes
Camiões
MAN

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt