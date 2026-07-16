Fabricante de chips TSMC obtém lucro recorde de 19 mil milhões e anuncia investimento nos EUA

A TSMC anunciou, esta quinta-feira, um investimento adicional de 87 mil milhões de euros (100 mil milhões de dólares) nos Estados Unidos, elevando para 231 mil milhões de euros o total previsto para a produção de semicondutores no país.

O anúncio do fabricante de chips foi feito na apresentação dos resultados do segundo trimestre, na qual reportou lucros trimestrais recorde impulsionados pela procura ligada à inteligência artificial.

No período de abril a junho, o lucro líquido da TSMC atingiu cerca de 19,2 mil milhões de euros, um crescimento homólogo de 77,4% e o décimo trimestre consecutivo de subida dos lucros.

As receitas subiram 36% para 34,5 mil milhões de euros, superando as estimativas do mercado.

A empresa reviu em alta o orçamento de investimento para 2026, fixando‑o entre 52,3 e 55,7 mil milhões de euros, acima da previsão anterior de 45,3 a 48,8 mil milhões de euros.

A TSMC atribui o desempenho à forte procura por nós tecnológicos avançados para inteligência artificial e computação de alto desempenho, setores que têm impulsionado a procura por wafers (bolachas de silício) mais sofisticados.

A fabricante continua a expandir capacidade em Taiwan, Estados Unidos e Japão, com foco nos semicondutores usados em centros de dados, telemóveis e aplicações de IA.