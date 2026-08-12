Fabricante de eólicas Vestas aumenta nove vezes o lucro para 355 milhões até junho

A fabricante dinamarquesa de turbinas eólicas Vestas Wind Systems lucrou 355 milhões de euros no primeiro semestre, nove vezes mais do que nos primeiros seis meses de 2025, anunciou esta quarta-feira em comunicado.

Entre janeiro e junho, a receita atingiu 8.689 milhões de euros, mais 20% em termos homólogos, graças à maior geração de energia e ao aumento do preço médio da energia.

Já o lucro operacional (EBIT) aumentou seis vezes para 511 milhões de euros.

A Vestas mantém a previsão de receitas para o total do ano de 2026 entre 20 mil milhões e 22 mil milhões de euros.

"A procura por soluções de energia eólica continua elevada devido à crescente necessidade de energia segura, acessível e sustentável", disse o presidente executivo da Vestas, Henrik Andersen, citado no comunicado.

A Vestas é uma multinacional dinamarquesa, sendo uma das empresas líder mundial no fabrico, instalação e manutenção de turbinas eólicas e soluções de energia sustentável.