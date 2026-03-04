Fabricante de pneus Continental passa de lucros a prejuízos de 165 milhões em 2025

O fabricante de pneus Continental registou prejuízos de 165 milhões de euros em 2025, contra um lucro de quase 1.200 milhões de euros no ano anterior.

A empresa justifica parte das perdas devido a resultados negativos decorrentes da cisão do seu negócio de componentes automóveis, agora denominado Aumovio.

A Continental informou esta quarta-feira, 4, que a cisão da Aumovio e a venda de componentes para motores à empresa norte-americana Regent tiveram um impacto negativo no lucro operacional de 1.200 milhões de euros.

As vendas da Continental caíram no último exercício para 19.700 milhões de euros, 2% menos do que em 2024.

Da mesma forma, o lucro operacional caiu para 272 milhões de euros, 86,7% menos do que em 2024.

O presidente executivo da Continental, Christian Kötz, considerou na apresentação dos resultados, que em 2025 foram alcançados os objetivos do grupo e da divisão de pneus.

Kötz mencionou a cisão da Aumovio e a venda do negócio de componentes para motores (OESL), que foi concluída em fevereiro deste ano.

A Continental pretende vender este ano a ContiTech, a sua divisão de tecnologia de materiais, e concentrar-se nos pneus.

“Entramos na fase final do nosso realinhamento estratégico”, afirmou Kötz ao apresentar os resultados em Hanôver (norte da Alemanha).

O administrador financeiro, Roland Welzbacher, destacou que o resultado operacional antes de extraordinários de 2 mil milhões de euros foi bom (8% inferior ao de 2024).

As tarifas aduaneiras tiveram um custo superior a 100 milhões de euros na divisão de pneus, a que se somam os efeitos negativos das taxas de câmbio.

Sem estes efeitos, a divisão de pneus teria obtido em 2025 um lucro muito superior ao de 2024, segundo Welzbacher.

O negócio de pneus reduziu o lucro operacional para 1.776 milhões de euros (menos 5% em relação a 2024), mas a ContiTech teve um prejuízo operacional de 556 milhões de euros (lucro de 259 milhões de euros um ano antes).

A administração irá propor a distribuição de um dividendo de 2,70 euros por ação (2,5 euros para o exercício de 2024).

A Continental prevê para 2026 vendas entre 17,3 e 18,9 mil milhões de euros.

Também prevê melhorar o lucro em 2026, apesar de um ambiente difícil, pois prevê uma queda nos preços das matérias-primas e uma recuperação dos seus mercados industriais no segundo semestre do ano.