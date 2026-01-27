Facebook, Instagram e Whatsapp vão ter subscrição paga

Facebook, Instagram e WhatsaApp vão passar a ter funções exclusivas a quem pagar uma conta premium.

A informação foi divulgada pelo portal online TechCrunch. Este informa que a empresa confirmou a elaboração de um plano para testar subscrições pagas, que devem chegar aos utilizadores nos próximos meses. Este serviço vai envolver o Manus, o modelo de linguagem da Meta, que funciona com recurso à Inteligência Artificial (IA).

Por enquanto, não se conhece uma tabela de preços e não é sabido quais são as futuras funcionalidades, mas tudo parece indicar que as que já existem vão continuar a ser acessíveis a todos os utilizadores.

De referir que a empresa vai apresentar os resultados financeiros do quarto trimestre de 2025 na quarta-feira, 28, após o encerramento da bolsa de Wall Street (das 21h em diante).