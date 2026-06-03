Factorial fecha financiamento de 150 milhões e salta para o topo das scale‑ups europeias de maior valor

A espanhola Factorial, plataforma de IA para gestão de equipas que também está presente em Portugal, desde dezembro de 2020, anunciou, esta quarta-feira, 3 de junho, o fecho de uma ronda Série D de 150 milhões de dólares (aproximadamente 128,8 milhões à taxa de câmbio atual), liderada pela General Catalyst.

A operação eleva a avaliação da empresa para 2,5 mil milhões de dólares (2,1 mil milhões de euros) e contou com investidores como Atomico e Four Rivers.

Paralelamente, a General Catalyst comprometeu até mais 540 milhões de dólares (463,7 milhões de euros) através do seu Customer Value Fund, elevando o capital total comprometido para mais de 700 milhões de dólares (601 milhões de euros) para sustentar o crescimento da Factorial.

Com este financiamento, a Factorial reforça a sua posição entre as scale‑ups europeias de maior valor, apoiada por uma base de mais de 16 mil clientes em mais de 90 países e por uma transição estratégica de SaaS para uma plataforma de operações de força de trabalho “AI‑first”.

Segundo Jordi Romero, CEO e cofundador, a empresa reinventou o produto e arquitetura em torno de agentes de IA que aprendem e aplicam políticas empresariais, automatizando tarefas em nome de organizações e colaboradores.

No centro da nova oferta está o Factorial One, um espaço de trabalho unificado que assenta em dois agentes — um que representa a organização, aplicando políticas de RH, finanças e IT, e outro que representa o colaborador, executando tarefas dentro dessas políticas —, uma abordagem que privilegia clareza de responsabilidades em vez da multiplicação de agentes especializados, esclarece a empresa em comunicado.

Já a General Catalyst justificou o reforço do compromisso por acreditar que a próxima década do software empresarial pertencerá a empresas reconstruídas em torno da IA.

Uma parte significativa do novo capital será aplicada na Alemanha, uma vez que os planos da Factorial passam pela abertura de um escritório em Munique, a capital do país, e pelo reforço das equipas de vendas, customer success, produto, marketing e engenharia, fortalecendo a sua presença naquele mercado.

A empresa continuará também a acelerar em França, Itália e Portugal e prevê aumentar a sua equipa global com contratações agressivas nas próximas semanas.