Factorial lança fundo de dez milhões para impulsionar IA nas empresas europeias

A Factorial anunciou o Fundo AI Acceleration, uma iniciativa de 10 milhões de euros destinada a promover a digitalização das operações comerciais e a adopção de inteligência artificial por empresas europeias.

A medida insere‑se no décimo aniversário da tecnológica de origem espanhola e visa reduzir barreiras financeiras e técnicas à transformação digital.

O fundo responde a evidências de que só uma minoria das empresas extrai valor significativo da IA, realça a tecnológica que se tornou oficialmente um "unicórnio" em outubro de 2022.

Estudos citados pela Factorial apontam que a IA generativa pode criar ganhos massivos de produtividade, mas que apenas cerca de 5% das empresas capturam esse valor em larga escala, enquanto 60% não obtêm benefício material apesar dos investimentos. A empresa alerta que a ausência de uma estratégia de IA pode deixar organizações em desvantagem competitiva.

Os dez milhões de euros dividem‑se em duas componentes iguais: cinco milhões em reduções diretas de custo aplicadas no momento da contratação, e cinco milhões em créditos para ferramentas de IA da própria plataforma Factorial. O desenho procura, por um lado, aliviar o custo inicial de implementação e, por outro, suportar a expansão de uso das capacidades de IA ao longo do tempo, sublinha.

O fundo destina‑se a empresas com 20 a mil colaboradores que celebrem, pela primeira vez, um contrato anual com os pacotes Personal ou PRO da Factorial, estando disponível em todos os mercados europeus até à exaustão da dotação. As candidaturas são processadas automaticamente na fase de proposta para as empresas elegíveis, destaca em comunicado a plataforma que centraliza e otimiza os processos de RH para PME.

A iniciativa foca aplicações em áreas operacionais com impacto económico direto, como recursos humanos, finanças, IT, folha de pagamento, análise de produtividade e planeamento estratégico. Para além do apoio financeiro, as empresas podem aceder a formação, eventos e materiais de orientação para acelerar a transformação, assegura a Factorial.

"A próxima década de desempenho empresarial na Europa será definida pela eficácia com que as empresas integrarem a IA nas suas operações", afirma, no mesmo documento, Jordi Romero, CEO da Factorial. "Com este investimento de dez milhões de euros, estamos a eliminar barreiras e a permitir que empresas ambiciosas acelerem a transformação com confiança".