Falha na Google Cloud afeta Revolut e serviços bancários em vários países europeus

Uma falha nos serviços da Google Cloud provocou esta terça-feira, 20 de outubro, perturbações em várias plataformas digitais e instituições bancárias europeias, incluindo a Revolut, o HSBC e o Lloyds. Os problemas afetaram operações como pagamentos, transferências e levantamentos, com relatos de dificuldades também em Portugal.

Segundo o jornal britânico The Guardian, a Google atribuiu a interrupção a um problema de energia nas suas instalações de Londres, que afetou a região de serviços identificada como "europe-west2-b". A tecnológica já anunciou, entretanto, o restabelecimento total das operações,

A Revolut confirmou dificuldades no acesso à aplicação e na utilização de vários serviços, incluindo pagamentos com cartão, transferências e levantamentos em caixas automáticas.

O banco digital garantiu, contudo, que o dinheiro e os dados dos clientes permanecem seguros, apresentando desculpas pelos transtornos causados.

No Reino Unido, clientes do HSBC e do Lloyds também relataram dificuldades no acesso às contas e aos serviços bancários digitais. O regulador financeiro britânico, Financial Conduct Authority (FCA), confirmou estar em contacto com a Google para obter esclarecimentos sobre a interrupção.

A falha teve ainda consequências no funcionamento dos tribunais de Inglaterra e do País de Gales, onde o sistema de videoconferência utilizado em audiências judiciais ficou indisponível durante parte da manhã. Segundo o The Guardian, foram também registadas perturbações em plataformas e serviços de distribuição de encomendas.

Na Alemanha, o banco ING também comunicou dificuldades de acesso aos seus serviços digitais. A interrupção afetou empresas que dependem da infraestrutura de computação em nuvem da Google, demonstrando como uma falha num centro de dados pode ter consequências simultâneas em diferentes setores e países.