Falta de receitas com IA faz dona da Google cair 500 mil milhões de dólares em bolsa

A Alphabet, empresa-mãe da Google, perde quase 500 mil milhões de dólares em valor de mercado, pelas 15h30 desta quinta-feira, 29 de outubro. Os resultados financeiros do terceiro trimestre desiludem fortemente os mercados.

É que a empresa divulgou contas na quarta-feira, 28 de setembro. Fez saber que os lucros por ação (EPS, na sigla em inglês) não vão além dos 2,12 dólares por ação no terceiro trimestre, o que fica muito aquém da perspetiva que reunia consenso entre os analistas (3,02 dólares). O resultado é um verdadeiro sell-off das ações, que estão a desvalorizar cerca de 12,3%, na sessão desta quinta-feira.

Cotada na bolsa de Wall Street, em Nova Iorque, a Alphabet regista, ainda assim, uma recuperação intradiária, na medida em que a capitalização de mercado já esteve a cair mais de 15% durante esta quinta-feira. A gigante tecnológica está constantemente sob pressão dos mercados, já que faz parte do lote das 'Sete Magníficas' e é uma das que investe mais capital no desenvolvimento de inteligência artificial (IA) generativa, desde logo no modelo de linguagem Gemini.

Neste contexto, os acionistas exigem melhorias no que respeita às receitas resultantes da IA generativa. Estas, para já, ficam aquém das perspetivas, no caso da Alphabet e da maioria das Big Tech, para a maioria dos trimestres, se analisados os últimos dois anos.