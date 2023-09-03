A Falua é o Official Wine Partner do Sporting Clube de Portugal, anunciou a marca, que passará a colocar os seus vinhos nas zonas corporate do Estádio José Alvalade. O patrocínio estende-se ainda ao Andebol sénior masculino, com a presença da marca na manga das camisolas oficiais.."A entrada da Falua no setor dos vinhos em Portugal seguiu sempre uma estratégia de crescimento, mas também de envolvimento efetivo com as instituições de referência na sociedade. Entendemos que a nossa ação não pode limitar-se a produzir e comercializar vinho, mas a criar sinergias que acrescentem valor à nossa atividade e que proporcionem experiências premium aos consumidores", refere, citado em comunicado, o administrador da Falua, Rui Rosa..Detida pelo grupo Roullier, a Falua Sociedade de Vinhos S.A. conta com quatro adegas, 100 colaboradores, e vinhas em Almeirim, na Vinha do Convento, e em Monção, na Quinta do Hospital. Vende também vinhos do Dão e do Douro.