Farfetch. Como se perde um unicórnio dois anos depois do auge

Se a situação económica teve impacto no negócio da Farfetch e o efeito da dívida resultante das aquisições se tornou demasiado alto, a deterioração era inevitável. A braços com 1,6 mil milhões de dólares em dívida que teria de pagar entre 2027 e 2030 e prejuízos de 281 milhões no segundo trimestre, as contas correntes começaram a ficar em causa. A Moody"s meteu os títulos da empresa no lixo, cortando o rating para Caa2, e o presidente do grupo Alibaba, J. Michael Evans, demitiu-se do conselho de administração no início de dezembro. Sem opções, a empresa de José Neves seguiu para a liquidação, saída de bolsa e venda dos ativos à Coupang, em troca de um empréstimo de 500 milhões de dólares.