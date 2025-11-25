Farmacêutica Alcon notifica Concorrência da compra da STAAR

A farmacêutica Alcon, que tem sede em Genebra, na Suíça, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra do controlo exclusivo sobre a STAAR, foi anunciado esta terça-feira, 25.“A operação de concentração consiste na aquisição pela Alcon do controlo exclusivo da STAAR Surgical Company, através da subsidiária indireta Rascasse Merger Sub”, lê-se na informação hoje divulgada pela AdC.A STAAR é uma empresa norte-americana, com sede na Califórnia, que produz e vende lentes fáquicas para a correção de erros refrativos.Em Portugal, a empresa comercializa lentes para a miopia, hipermetropia e para a miopia conjugada com presbiopia.A empresa fornece ainda o sistema de injeção para a realização do implante da lente intraocular.Quaisquer observações sobre esta operação devem ser comunicadas ao regulador da concorrência no prazo de 10 dias úteis. .Novartis compra totalidade da Alcon