Farmacêutica GSK prevê eliminar 1.200 postos de trabalho na Bélgica

A GSK prevê eliminar 1.200 postos de trabalho na Bélgica, no âmbito de um programa de poupança para se adaptar à queda da procura mundial de vacinas, informou esta quarta-feira a farmacêutica britânica.

Na Bélgica, a farmacêutica conta com mais de 8.000 colaboradores, pelo que a reestruturação poderá abranger cerca de 15% do quadro de pessoal.

“O objetivo é alinhar a organização e as capacidades industriais com a evolução estrutural da procura mundial de determinadas vacinas”, indicou a filial da farmacêutica na Bélgica, num comunicado.

Em termos de investigação e desenvolvimento (I&D), trata-se, para o grupo, de “concentrar os recursos em projetos prioritários”.

Desta forma, o projeto de reestruturação “poderá afetar um máximo de 1.217 colaboradores distribuídos pelas diferentes instalações belgas", explicou a empresa, acrescentando que o pessoal operário não será afetado pela intenção de reorganização.

O plano visa ainda implementar “processos mais padronizados” e “um maior recurso à digitalização e à automatização”, referiu a GSK Bélgica.