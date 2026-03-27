Farmacêutica Novartis compra biotecnológica Excellergy por 1,7 mil milhões

A multinacional farmacêutica suíça Novartis comprou a empresa biotecnológica norte-americana Excellergy, especializada na investigação sobre alergias, por dois mil milhões de dólares (cerca de 1,7 mil milhões de euros), foi anunciado esta sexta-feira, 27.

A aquisição, ainda pendente de aprovações regulamentares, tem como um dos principais objetivos o acesso ao medicamento Exl-111, que a Excellergy tinha em fase de desenvolvimento e que pode representar um grande avanço na luta contra as alergias.

“Se for clinicamente confirmado, poderá favorecer um alívio mais precoce dos sintomas, um melhor controlo da doença e uma dosagem mais conveniente”, explicou a Novartis num comunicado.

A aquisição “reforça o portfólio na área das alergias e a estratégia de impulsionar uma ciência inovadora e ambiciosa para proporcionar benefícios adicionais significativos aos doentes”, destacou no comunicado a presidente de investigação biomédica da Novartis, Fiona Marshall.