Farmacêutica Novartis compra biotecnológica Myricx. Valor pode chegar a 1.312 milhões de euros

A empresa suíça Novartis chegou a um acordo para adquirir a britânica de biotecnologia Myricx Bio por um valor máximo de 1.500 milhões de dólares (cerca de 1.312 milhões de euros), informou a farmacêutica suíça.

Segundo os termos do acordo, a Novartis pagará 1.100 milhões de dólares (cerca de 962 milhões de euros) adiantados, com a possibilidade de efetuar pagamentos adicionais por metas alcançadas até um máximo de 400 milhões de dólares (cerca de 350 milhões de euros).

Prevê-se que a transação seja concluída no segundo semestre do ano, sujeita ao cumprimento das condições habituais, incluindo as aprovações regulamentares.

Com a compra da Myricx Bio a Novartis pretende reforçar o seu portfólio de produtos oncológicos.

A farmacêutica suíça registou um lucro líquido atribuído de 13.984 milhões de dólares (11.830 milhões de euros) em 2025, mais 17,1% relativamente ao ano anterior.

As vendas líquidas situaram-se em 54.532 milhões de dólares (46.133 milhões de euros), um aumento de 8,4%, embora também tenham sido registados outros tipos de receitas no valor de 2.142 milhões de dólares (1.812 milhões de euros), um aumento de 52,5%.