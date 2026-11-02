Faturação da Anthropic dispara antes de abrir o capital a investidores

A Anthropic prepara-se para abrir o capital na bolsa de Nova Iorque e vai apresentar-se aos eventuais investidores com uma redução do prejuízo e um disparo da receita até setembro e em específico no terceiro trimestre.

Os números constam dos resultados operacionais apresentados esta segunda-feira, 2 de novembro pela dona do Claude, um dos grandes modelos de linguagem (LLMs, na sigla em inglês) mais avançados do mundo. Este permite utilizar inteligência artificial generativa (IAG) para uma variedade de funções.

A empresa norte-americana tem planos para realizar o IPO (Oferta Pública Inicial, que lhe permitirá entrar na bolsa de valores de Nova Iorque), para o qual já entregou o prospeto, ainda que não esteja definida uma data. Certo é que a avaliação que os mercados farão da companhia dependerá significativamente dos resultados financeiros mais recentes, agora conhecidos.

No terceiro trimestre, terminado a 30 de setembro, a Anthropic alcançou os 17 mil milhões de dólares em receitas. Um valor muito acima da faturação de todo o ano passado, na ordem de 4,59 mil milhões. Também no segundo trimestre, as perdas líquidas (prejuízo) atingiram 23,29 mil milhões de dólares (66,3 mil milhões no segundo trimestre).

Olhando aos primeiros nove meses de 2026, a Anthropic registou 33,24 mil milhões de dólares em vendas. Em causa está um disparo de 1.200% face ao mesmo período do ano passado. Em simultâneo, registou um prejuízo de 104 mil milhões de dólares (muito além dos 25,1 mil milhões perdidos em igual período do ano passado).

De referir que a tecnológica foi fundada na condição de startup, em janeiro de 2021.