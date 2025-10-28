Faturação da Danone estabiliza nos 21 mil milhões até setembro

A faturação da francesa Danone estagnou nos 20.578 milhões de euros até setembro, em valores absolutos, embora em termos comparáveis tenha crescido 4,4%, segundo dados divulgados hoje pela multinacional.Em comunicado, o grupo reportou vendas de 6.876 milhões de euros no terceiro trimestre, um aumento de 0,7% em números absolutos e de 4,8% em termos comparáveis, e confirmou esperar um aumento do volume de negócios entre 3% e 5% em termos equivalentes no conjunto do ano.O aumento das receitas no terceiro trimestre resultou quer do aumento dos volumes comercializados (+3,2%), quer da subida dos preços dos produtos vendidos (+1,6%), precisou a multinacional.Em termos comparáveis, o volume de negócios progrediu nos três grandes negócios da empresa: +3,5% nos laticínios, para 3.255 milhões de euros; +8,3% na nutrição especializada, para 2.299 milhões; e +2,3% nas águas, para 1.322 milhões de euros..Danone vai desfazer-se da maioria de suas atividades na Rússia