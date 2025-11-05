Faturação da EDP Renováveis supera 2 mil milhões mas lucro cai 49% até setembro

As receitas da EDP Renováveis aumentaram 16% entre janeiro e setembro. Ainda assim, o lucro caiu 49%, em termos homólogos.A energética revelou os resultados nesta quarta-feira, 5 de novembro, através de um comunicado enviado à CMVM. De acordo com os números, o lucro atribuível aos acionistas ficou-se pelos 107 milhões de euros, menos 49% do que o observado nos primeiros nove meses de 2024 (quando o lucro atingiu 210 milhões de euros). Ao mesmo tempo, o lucro recorrente (exclui itens extraordinários ou não recorrentes) contraiu 10%.Ainda assim, excluindo ganhos com "rotação de ativos significativos", o resultado líquido recorrente subjacente quadruplicou, ou seja, aumentou 111 milhões de euros, face ao mesmo período do ano passado. Também a faturação aumentou, em 16%, tendo atingido 2,012 mil milhões de euros (compara com 1,731 mil milhões no período homólogo).A EDP Renováveis salienta, por isso, uma "melhoria significativa do desempenho operacional". O EBITDA avançou 7% até aos 1,39 mil milhões, ao passo que o EBIT contraiu 8% para 644 milhões de euros.Entre janeiro e setembro de 2025, a EDP Renováveis registou um aumento de 14% na produção de energia, até aos 30.184 GWh e o preço médio de venda caiu 9% e não foi além dos 54,2 euros por MWh.Em simultâneo, o investimento bruto caiu 21%, até aos 1.836 milhões de euros. A dívida líquida cresceu 904 milhões de euros e atingiu 9,182 mil milhões de euros (após 8,278 mil milhões um ano antes). .Lucro da EDP Renováveis cai 56% no primeiro semestre.Administrador da EDP diz que energias renováveis já aliviam fatura da eletricidade dos portugueses