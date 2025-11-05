DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

Faturação da EDP Renováveis supera 2 mil milhões mas lucro cai 49% até setembro

A queda no lucro está associada, em grande parte, ao facto de os resultados do ano passado contarem com a venda de determinados ativos, por parte da empresa. De resto, as receitas aumentaram 16%.
O presidente executivo da EDP e da EDP Renováveis, Miguel Stilwell d'Andrade.
O presidente executivo da EDP e da EDP Renováveis, Miguel Stilwell d'Andrade.Nuno Veiga / Lusa
Publicado a

As receitas da EDP Renováveis aumentaram 16% entre janeiro e setembro. Ainda assim, o lucro caiu 49%, em termos homólogos.

A energética revelou os resultados nesta quarta-feira, 5 de novembro, através de um comunicado enviado à CMVM.

De acordo com os números, o lucro atribuível aos acionistas ficou-se pelos 107 milhões de euros, menos 49% do que o observado nos primeiros nove meses de 2024 (quando o lucro atingiu 210 milhões de euros). Ao mesmo tempo, o lucro recorrente (exclui itens extraordinários ou não recorrentes) contraiu 10%.

Ainda assim, excluindo ganhos com "rotação de ativos significativos", o resultado líquido recorrente subjacente quadruplicou, ou seja, aumentou 111 milhões de euros, face ao mesmo período do ano passado. Também a faturação aumentou, em 16%, tendo atingido 2,012 mil milhões de euros (compara com 1,731 mil milhões no período homólogo).

A EDP Renováveis salienta, por isso, uma "melhoria significativa do desempenho operacional". O EBITDA avançou 7% até aos 1,39 mil milhões, ao passo que o EBIT contraiu 8% para 644 milhões de euros.

Entre janeiro e setembro de 2025, a EDP Renováveis registou um aumento de 14% na produção de energia, até aos 30.184 GWh e o preço médio de venda caiu 9% e não foi além dos 54,2 euros por MWh.

Em simultâneo, o investimento bruto caiu 21%, até aos 1.836 milhões de euros. A dívida líquida cresceu 904 milhões de euros e atingiu 9,182 mil milhões de euros (após 8,278 mil milhões um ano antes).

O presidente executivo da EDP e da EDP Renováveis, Miguel Stilwell d'Andrade.
Lucro da EDP Renováveis cai 56% no primeiro semestre
O presidente executivo da EDP e da EDP Renováveis, Miguel Stilwell d'Andrade.
Administrador da EDP diz que energias renováveis já aliviam fatura da eletricidade dos portugueses
Resultados operacionais
EDP Renováveis

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt