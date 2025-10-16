Faturação da Era Portugal cresce 27% para mais de 30 milhões no terceiro trimestre

A ERA Portugal divulgou nesta quinta-feira, 16 de outubro, os resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025, destacando um crescimento significativo na oferta e na faturação. A empresa faturou 31 milhões de euros em comissões imobiliárias, o que representa um aumento de 27% em comparação com o mesmo período do ano anterior, embora tenha registado uma ligeira quebra de 0,04% em relação ao trimestre anterior.De acordo com a imobiliária, setembro foi um mês excecional, com uma faturação superior a 11,2 milhões de euros, estabelecendo um novo recorde mensal para a empresa, um aumento de 15% face a agosto e de 34% em relação a setembro de 2024. As transações também apresentaram resultados positivos, com mais de 3.300 negócios realizados, um aumento de 1,9% em relação ao trimestre anterior e de 14,8% em comparação com o ano passado. O ticket médio dos imóveis residenciais subiu para 252.472 euros, um aumento de 10,5% face ao trimestre anterior, e o valor total dos imóveis transacionados na rede ERA durante os meses de julho, agosto e setembro ultrapassou os 690 milhões de euros.No terceiro trimestre de 2025, a ERA angariou mais de 9.100 imóveis, um aumento de 2% em relação ao trimestre anterior e de 2,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. Rui Torgal, CEO da ERA Portugal, refere, citado no comunicado da imobiliária, que “os meses de verão foram muito positivos para a ERA no lado da oferta. Com diversas iniciativas internas de incentivo às equipas comerciais para trabalharem neste indicador, os resultados apareceram e demonstram a importância dos esforços de uma rede de mediação para colocar casas no mercado”.A empresa também registou um aumento no número de clientes vendedores, com mais de 16.000 novos clientes adicionados à sua base de dados, um aumento de 7% em relação ao trimestre anterior. Os clientes compradores também cresceram, com quase 89 mil adições, um aumento de 6% face ao segundo trimestre. Rui Torgal destaca que há um desafio no setor e que é “o desequilíbrio que continua a existir entre oferta e procura, bem patente no número de potenciais compradores que é 5,5 vezes superior ao número de vendedores”.Os portugueses continuam a dominar a base de clientes da ERA, mas os compradores estrangeiros, especialmente da Alemanha, estão a ganhar destaque. O top 5 de clientes estrangeiros no terceiro trimestre de 2025 é composto por Brasil, Reino Unido, Alemanha, Angola e Estados Unidos..ERA Portugal revela que preços dos imóveis aumentaram 40% em quatro anos