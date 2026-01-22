Faturação da ERA Portugal sobe 24% para 126 milhões de euros em 2025

A ERA Portugal anunciou que a faturação da rede atingiu um máximo histórico de mais de 126 milhões de euros em 2025, um aumento de 24% face a 2024, impulsionado sobretudo pelo segundo semestre e por um quarto trimestre particularmente forte. Dezembro foi o mês com maior faturação de sempre, com 13 milhões amealhados.O número de transações superou as 13 mil, mais 11% do que no ano anterior, e o valor global dos negócios transacionados ultrapassou os 2,5 mil milhões, representando um crescimento de cerca de 30% em termos homólogos. O ticket médio situou‑se nos 235 mil, um acréscimo de 17% relativamente a 2024.“A operação altamente eficaz e a forte dinâmica comercial e de expansão ao longo de todo o ano sustentaram este desempenho”, afirma Rui Torgal, CEO da ERA Portugal.A oferta manteve‑se condicionada: foram registadas mais de 35 mil angariações (-4%) e 62.500 novos clientes vendedores (-6%), enquanto o número de clientes compradores cresceu 12%, para mais de 347 mil, evidenciando pressão continuada sobre a procura, refere a imobiliária em comunicado.A intermediação de crédito acelerou, com um aumento de 12% no número de operações de crédito à habitação intermediadas e um crescimento de 39% no volume total de crédito. O valor médio dos créditos intermediados foi de 165.368 euros, representando uma subida de 24%.A rede também expandiu a sua estrutura, uma vez que conta agora com mais de 3.300 colaboradores, o que traduz um aumento de 47,4% e uma redução de 20% nas saídas face a 2024, além de um crescimento de 23% nos novos contratos de franquia..ERA Portugal revela que preços dos imóveis aumentaram 40% em quatro anos