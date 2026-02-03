Faturação da Go.Charge sobe 50% para 3,6 milhões em 2025

A faturação da Go.Charge aumentou 50%, para 3,6 milhões de euros, em 2025 face a 2024, anunciou esta terça-feira, 3, a empresa do Grupo Salvador Caetano dedicada à transição energética e à mobilidade elétrica.

Em comunicado, a Go.Charge aponta como objetivo para 2026 aproximar-se dos seis milhões de euros de faturação, quase duplicando o resultado alcançado em 2025, e “consolidar-se como uma das principais referências no mercado nacional da mobilidade elétrica”.

“Entre as prioridades estratégicas estão o reforço da atividade em Portugal, a aceleração da entrada no mercado espanhol e a implementação da estratégia de internacionalização com foco no espaço ibérico”, concretiza.

Paralelamente, a Go.Charge pretende crescer através do reforço de parcerias estratégicas, planeando “aprofundar” em 2026 a colaboração com o fabricante e carregadores Raedian, iniciada em 2024.

Focada na integração de soluções de carregamento inteligente e de gestão energética, esta parceira deverá expandir a distribuição para outros mercados europeus e o desenvolvimento conjunto de novos produtos tecnológicos.

Paralelamente, a Go.Charge passará este ano a ser instalador parceiro oficial da Nissan em Portugal, assegurando a instalação e manutenção das infraestruturas de carregamento associadas à rede de concessionários e clientes da marca, estando ainda prevista para 2026 a mudança da empresa para novas instalações em Vila Nova de Gaia.

Citado no comunicado, o diretor-geral da Go.Charge, Ricardo Soares, afirma que “2025 foi um ano de forte aceleração da atividade”, com “um crescimento muito significativo” do primeiro para o segundo semestre, refletido num aumento de 225% no número de carregadores vendidos e instalados.

Já na área da geração de energia fotovoltaica, a Go.Charge contou com mais de 2,5 Megawatts pico (MWp) de potência instalada até ao final do ano.

Como resultado, a empresa do Grupo Salvador Caetano destaca ter reforçado a sua posição no mercado, nomeadamente na rede pública de carregamento: “Enquanto o número total de carregamentos efetuados na rede Mobi.E cresceu cerca de 44% em 2025, a Go.Charge registou um aumento de 165%, ultrapassando os 73.000 carregamentos ao longo do ano e mais do que duplicando a sua quota de mercado”, enfatiza.

No segmento empresarial, a Go.Charge aponta a consolidação junto de clientes corporativos, com a instalação de soluções de carregamento elétrico em várias unidades hoteleiras e grandes empresas