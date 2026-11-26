A JYSK registou em 2026 “um dos melhores exercícios fiscais de sempre” em Portugal, aumentando a faturação em 40% para 84,8 milhões de euros, o número de clientes em 31,5% e abrindo seis novas lojas.

Globalmente, a cadeia dinamarquesa de artigos para o lar obteve uma faturação de sete mil milhões de euros, o que representa um crescimento homólogo de 12,9%, e aumentou o resultado operacional (EBIT) em 29,5%, para 974,3 milhões de euros, avança em comunicado.

No exercício de 2026, a JYSK reporta ainda ter aberto 168 novas lojas em todo o mundo e angariado 14 milhões de novos clientes nas suas lojas físicas e canais ‘online’.

No comunicado, a JYSK destaca ainda o centro de distribuição que tem atualmente em construção em Espanha, um investimento de 300 milhões de euros para “reforçar a capacidade logística e acompanhar o crescimento da rede comercial”.

Aponta ainda o investimento de quatro milhões de euros feito em Portugal e Espanha na implementação de etiquetas eletrónicas de preços, que permitem atualizar automaticamente os preços e as promoções dos produtos.

No domínio da sustentabilidade, a empresa aponta a redução de 3,4% as emissões de dióxido de carbono (CO₂) equivalente por loja, apesar de ter alcançado um número recorde de aberturas.

Em 2027, a JYSK pretende prosseguir a sua estratégia de expansão europeia, com a abertura das primeiras lojas em Chipre e a entrada em funcionamento de novos centros de distribuição nos Países Baixos (Lelystad) e em Itália (Véneto), previstos para a primavera.

Está também prevista a integração do Kosovo, da Albânia e da Macedónia do Norte na sua estrutura organizacional.