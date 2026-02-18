Faturação da KW Portugal cresce 18% para valor recorde de 86 milhões

A Keller Williams (KW) Portugal encerrou 2025 com um novo recorde de faturação, atingindo 86 milhões de euros, um aumento de 18% em relação ao ano anterior.

Nesse período, a imobiliária realizou 14.500 transações, um aumento de 10% em comparação com 2024. O ticket médio das transações foi de 335 mil euros, refletindo uma valorização de 12% dos ativos imobiliários e uma procura consistente.

A área de Intermediação de Crédito também mostrou forte dinamismo, com um crescimento de 40%, indicando maior integração de serviços e suporte financeiro aos clientes.

Em 2025, a KW Portugal expandiu sua rede com cinco novos Market Centers em São Miguel, Castelo Branco, Linda-a-Velha, Lisboa Oriental e Loures. Dois desses centros superaram os dez milhões de euros em faturação, reforçando o modelo de negócio da marca, refere a imobiliária em comunicado.

No mesmo documento, salienta que o programa Growth Share distribuiu 1,6 milhões de euros entre os consultores em 2025, totalizando mais de nove milhões de euros desde 2014.

Marco Tairum, CEO da KW Portugal, realça que o "crescimento só é possível porque investimos consistentemente na formação, tecnologia e num modelo de negócio que coloca o consultor no centro".