Faturação da Nvidia bate recorde e estimativas até ao final do ano superam previsões

Novo dia de sorrisos na indústria dos 'chips' semicondutores e da Inteligência Artificial (IA). A Nvidia deu a conhecer um recorde de vendas, expetativas mais animadoras do que o esperado e suspiro de alívio dos mercados relativamente aos receios mais recentes.As vendas registadas pela Nvidia atingiram os 57,01 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2025. Os números divulgados pela empresa superam as previsões dos mercados (apontavam para 54,92 mil milhões de dólares) e significam subidas de 22% em cadeia e de 66% face ao mesmo período de 2024. O sentimento positivo estendeu-se também às expetativas para o trimestre que está a decorrer. Entre outubro e dezembro, a tecnológica espera atingir 65 mil milhões de dólares (mais ou menos 2%) em vendas, o que supera em 3% a 7% as expetativas que existam a este respeito (a rondar os 62 mil milhões).Em ambas as métricas, a Nvidia foi além do esperado, pelo que deixou os mercados aliviados, perante os receios mais sobre a eventualidade de a valorização expressiva de múltiplas empresas com investimentos em IA ser uma 'bolha' à espera de rebentar.A Nvidia continua a ser e empresa com capital público mais valiosa em Silicon Valley (e em todo o mundo). Para tal, beneficia do facto de liderar a corrida das tecnológicas à IA, na medida em que é a principal fabricante de chips condutores, essenciais no mundo digital. Prova disto é que vende para outras gigantes tecnológicas, como é o caso da Microsoft, Amazon, Google, Meta, OpenAI e Oracle.Está no centro das atenções porque desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de modelos de linguagem que funcionam através de IA (caso do ChatGPT, por exemplo). Estes, juntamente com centros de dados das mesmas empresas têm sido o destino de múltiplos investimentos que envolvem milhares de milhões de euros. Wall Street reagiu em altaEm reação aos resultados, os investidores mostraram-se animados no mercado "after hours" da bolsa de Nova Iorque, na quarta-feira. A sessão terminou com os títulos a rondarem os 186,50 dólares e as contas conduziram a uma subida que se aproximou de 4%. No dia seguinte, logo à hora de abertura, as negociações chegaram a aproximar-se dos 196 dólares.Recorde-se que o máximo histórico foi atingido a 29 de outubro, quando os títulos superaram pela primeira vez os 212 dólares. O preço mais alto de sempre à hora do fecho de Wall Street foi fixado na mesma data, em 207,04 dólares..Nvidia é a primeira empresa a superar os cinco biliões em bolsa.Nokia garante "tecnologia de ponta" para acelerar centros de dados da Nvidia