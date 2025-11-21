DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Faturação da segurança privada sobe 8,5% para 1,2 milhões de euros em 2024

O setor contava com 77 empresas até setembro de 2025, das quais as três maiores concentram mais de metade das receitas do setor. A atividade de vigilância cresceu 8% e mantém-se na liderança do setor.
As cinco maiores empresas de segurança privada concentram mais de metade do volume de negócios do setor
As receitas das empresas de segurança privada atingiram 1.210 milhões de euros em 2024, mais 8,5% do que no ano anterior.

De acordo com uma análise da Informa D&B, a maior fatia continua a ser a da atividade de vigilância, cuja faturação cresceu 8%, até aos 837 milhões de euros.

Em simultâneo, a faturação total com instalação, manutenção e exploração de sistemas eletrónicos de segurança subiu 9,8%, para os 291 milhões de euros. Resta o transporte de valores, que se adiantou 9,3%, em função dos 82 milhões de euros alcançados.

A administração pública está envolvida em 29% do volume de negócios, pelo que é o principal cliente. No que diz respeito a entidades privadas, destacam-se empresas de transporte e outros serviços, a par do setor doméstico.

Em setembro de 2025, o setor envolvia 77 empresas habilitadas a prestar serviços de segurança privada pelo Ministério da Administração Interna (menos seis do que no mês homólogo). Ainda assim, a maioria do volume de negócios está concentrado nas principais empresas, já que as cinco maiores desempenham um peso de 51,6%.

Por tipo de atividade, 66 empresas tinham alvará para prestar serviços de vigilância e proteção pessoal. Eram 44 as que estavam aptas a operar no mercado de sistemas eletrónicos de segurança e quatro no segmento de transporte e guarda de valores.

O setor é constituído maioritariamente por empresas de pequena e média dimensão, na medida em que perto de 43% do total das empresas tem menos de 100 trabalhadores. Há 11 que contam com mais mil pessoas ao serviço.

