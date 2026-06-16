Faturação das 20 maiores seguradoras europeias cresce 5% em 2025

Os vinte maiores grupos seguradores da Europa atingiram um volume de prémios de 922.800 milhões de euros em 2025, mais 4,57% do que no ano anterior, num contexto económico complexo, revelou um relatório elaborado pela Mapfre Economics.

O relatório, publicado esta terça-feira, destacou que o setor segurador na Europa manteve um crescimento sólido e sustentado em 2025, com um aumento dos prémios que se apoiou tanto na melhoria da rentabilidade financeira - derivada do ambiente de taxas de juro -, como na evolução positiva dos segmentos de vida e não vida.

Ambos os segmentos, indica o relatório, registaram uma expansão equilibrada de cerca de 4,5%.

No entanto, o crescimento do volume total de prémios nestes segmentos foi, em 2025, inferior ao registado um ano antes, quando cresceu 10,28%, principalmente devido ao segmento de vida, cujo comportamento positivo “esteve muito ligado às taxas de juro”.

O relatório da Mapfre, elaborado com base na informação pública das principais companhias europeias, também revelou que, do ponto de vista da distribuição geográfica dos prémios, em 2025 atingiu-se uma “fase de estabilização” após anos de expansão progressiva.

Isto indica que o peso dos negócios fora do mercado interno das seguradoras e dos seus cinco maiores mercados seguintes situou-se em 13,57%, uma percentagem muito semelhante aos 13,69% do ano anterior.

A dispersão geográfica foi muito superior no ramo não vida, onde o peso desses mercados não principais atingiu 23,95%. No ramo vida, este valor foi de 6,28%.

Os Estados Unidos foram o principal destino da expansão internacional, com mais de 15% dos prémios gerados fora do mercado de origem, especialmente no segmento não vida.

Já no ramo vida, a Itália destacou-se como o maior destinatário do negócio externo das grandes companhias, enquanto os mercados asiáticos ganharam relevância graças ao crescimento da classe média e ao potencial de desenvolvimento do setor na região.

O relatório destacou também que o nível de solvência do conjunto dos grandes grupos seguradores europeus aumentou em 2025, situando-se nos 217,7%, face aos 208,4% do ano anterior.

“Este avanço reflete a existência de um ambiente financeiro mais favorável, com uma evolução das taxas de juro e dos prémios de risco que contribuiu para reforçar os níveis de capital”, lê-se no documento.

O relatório conclui que os resultados de 2025 mostram um “sistema segurador europeu com uma posição de capital sólida e resiliente, apesar do ambiente de incerteza económica”.