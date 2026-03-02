Faturação das 5.000 maiores empresas portuguesas sobe 4,5% em 2024 para 305 mil milhões

As 5.000 maiores empresas portuguesas faturaram, em conjunto, 305.088 milhões de euros em 2024, o que representa um aumento de 4,5% face ao ano anterior, de acordo com uma análise da Iberinform.

Estas 5.000 empresas geraram também 1.193.424 postos de trabalho em 2024, um aumento de 4,7% relativamente a 2023.

Entre os principais setores que compõem este ‘ranking’ estão o comércio, que representa 35% das empresas, sendo responsável por 37% do volume de negócios e 21% do emprego.

A indústria corresponde a 27% das empresas, com 28% do volume de negócios e 23% do emprego, enquanto os serviços agregam 20% das empresas, gerando 15% do volume de negócios e assegurando 39% do emprego.

No que diz respeito à distribuição geográficas destas empresas, 35% têm sede em Lisboa, 18% estão localizadas no Porto, mantendo a tendência em termos de rendimento e criação de emprego.

Lisboa lidera o ‘ranking’, concentrando 47% do volume total de vendas e 46% do emprego gerado, enquanto o distrito do Porto ocupa a segunda posição, com 16% do volume de vendas e 20% do emprego.

Destaca-se ainda que 67,2% das empresas exportam, totalizando 75.524 milhões de euros em exportações.

Além disso, mais de 70% das empresas que integram esta lista têm mais de 16 anos de atividade, enquanto apenas 4% apresentam menos de cinco anos de existência.

A Iberinform é a filial da Crédito y Caución que oferece soluções de gestão de clientes para as áreas financeiras, de 'marketing' e internacional.