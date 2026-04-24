Faturação das clínicas dentárias cresce 6,3% em 2025 para 1,9 mil milhões de euros

A faturação das clínicas dentárias em Portugal cresceu 6,3% para 1.875 milhões de euros em 2025, segundo uma estimativa divulgada esta sexta-feira, 24, pela Informa D&B, que reflete a expansão sustentada da procura por serviços de medicina dentária.

A despesa 'per capita' mais do que duplicou na última década, atingindo 173 euros por habitante, face aos 78 euros registados há dez anos, evolução explicada pela retoma do consumo das famílias, aumento do emprego e maior preocupação com a saúde oral e a imagem pessoal.

O mercado continua a ser sustentado, sobretudo, por clientes particulares, embora se observe uma penetração crescente dos seguros dentários, devendo o setor manter uma trajetória de crescimento no curto prazo, ainda que a um ritmo mais moderado.

A oferta permanece fragmentada, com predominância de clínicas independentes, num universo de 13.498 dentistas inscritos na Ordem dos Médicos Dentistas em 2024, mais 3,9% face ao ano anterior, apesar do avanço gradual das cadeias.

Em termos de concentração, as cinco principais empresas detinham em 2025 uma quota conjunta de 13,7%, valor que sobe para 16,4% no caso das dez maiores, evidenciando ainda um reduzido grau de concentração no setor.